T20 Global League potential XIs

Here’s a look at how the eight franchises could line up for the inaugural T20 Global League starting 3 November.

There must be a maximum of four overseas players, as well as one rookie.

BENONI ZALMI

1. Quinton de Kock (wk)

2. Jason Roy (O)

3. Umar Akmal (O)

4. Pite van Biljon

5. Leus du Plooy (R)

6. Albie Morkel

7. David Wiese (O)

8. Dillon du Preez

9. Wahab Riaz (O)

10. Lungi Ngidi

11. Eddie Leie

BLOEM CITY BLAZERS

1. Morne van Wyk (wk)

2. Dwayne Smith (O)

3. David Miller

4. Theunis de Bruyn

5. Janneman Malan (R)

6. Ryan ten Doeschate (O)

7. Kieron Pollard (O)

8. Chris Jordan (O)

9. Aaron Phangiso

10. Beuran Hendricks

11. Dane Paterson

CAPE TOWN KNIGHT RIDERS

1. Chris Gayle (O)

2. Rassie van der Dussen

3. JP Duminy

4. James Vince (O)

5. Jason Smith (R)

6. Rudi Second (wk)

7. Dwaine Pretorius

8. Rory Klienveldt

9. Adil Rashid (O)

10. Dale Steyn

11. Tom Curran (O)

DURBAN QALANDERS

1. Hashim Amla

2. Fakhar Zaman (O)

3. Mohammad Hafeez (O)

4. Eoin Morgan (O)

5. Qaasim Adams

6. Nicky van den Bergh (wk)

7. Chris Morris

8. Bjorn Fortuin (R)

9. Mitchell McLenaghan (O)

10. Junior Dala

11. Prenelan Subrayan

JOBURG GIANTS

1. Brendon McCullum (O)

2. Patrick Kruger (R)

3. Colin Ingram (O)

4. Temba Bavuma

5. Chris Jonker

6. Nicolas Pooran (wk) (O)

7. Andile Phehlukwayo

8. Vernon Philander

9. Kagiso Rabada

10. Duanne Olivier

11. Yasir Shah (O)

NELSON MANDELA BAY STARS

1. JJ Smuts

2. Aiden Markram (R)

3. Kevin Pietersen (O)

4. Heino Kuhn (wk)

5. Heinrich Klaasen

6. Colin Ackermann (O)

7. Anwar Ali (O)

8. Junaid Khan (O)

9. Sisanda Magala

10. Andrew Birch

11. Imran Tahir

PRETORIA MAVERICKS

1. Reeza Hendricks

2. AB de Villiers

3. Vaughn van Jaarsveld

4. Diego Rosier (R)

5. Dane Vilas (wk) (O)

6. Farhaan Behardien

7. Dwayne Bravo (O)

8. Robbie Frylinck

9. Keshav Maharaj

10. Steven Finn (O)

11. Morne Morkel

STELLENBOSCH MAVERICKS

1. Alex Hales (O)

2. Henry Davids

3. Faf du Plessis

4. Justin Ontong

5. Mangaliso Mosehle (wk)

6. Wiaan Mulder

7. Imad Wasim (O)

8. Wayne Parnell

9. Ryan McLaren

10. Tabraiz Shamsi

11. Lasith Malinga (O)

Photo: Ashley Vlotman/Gallo Images